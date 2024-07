Maria Kola, malarka z Torunia, przez dwa lata malowała obrazy do „Chłopów”.

Malowanie przy “Chłopach” było bardzo piękną przygodą dla Marii Koli. Poznała wielu malarzy, którzy podzielali jej pasję. Każdy z nich czekał na premierę. Wyczekiwali momentu, aż usiądą przed ekranem i zobaczą sceny, które namalowali. Podczas premiery w Warszawie oraz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni emocje sięgały zenitu.

– Z radością szukaliśmy scen, które malowaliśmy. Obserwowaliśmy reakcje, cieszyliśmy się. To było piękne przeżycie. Mimo że moje sceny to może łącznie dwie minuty filmu, to i tak nie mogłam się nacieszyć tym, że one tam są. No i zobaczyć własne nazwisko wśród animatorów, niesamowite – podkreślała z radością Maria Kola.