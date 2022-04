Mariusz Pudzianowski kocha konie i ma własną salę weselną! Takiego go nie znacie! Tak mieszka, żyje i ćwiczy słynny strongman

Mariusz Pudzianowski przyciągał przed telewizory miliony

Mariusz Pudzianowski tańczy, a jego brat śpiewa! Ma zespół disco polo

Stronman wziął udział w kilku programach telewizyjnych. W "Tańcu z gwiazdami" dotarł do finału, zajął także drugie miejsce w show Polsatu "Just the Two of Us". Poza tym Pudzian był uczestnikiem programu "Przygarnij mnie" i jurorem w "The Brain. Genialny umysł".