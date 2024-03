Masz do wykorzystania minimum 1269 złotych z ZUS tylko do końca marca! Lepiej nie czekaj

To warto wiedzieć! Kto może otrzymać odszkodowanie?

Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płynie przypomnienie o tym, że wszyscy uprawnieni do specjalnego odszkodowania mają czas do końca marca na złożenie stosownego wniosku. Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy bądź też za wystąpienie uszczerbku na zdrowiu w związku z chorobą zawodową może przysługiwać każdemu legalnie zatrudnionemu pracownikowi, który jest zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego.