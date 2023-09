Masz dziwnie wysokie rachunki za prąd? Koszty rosną z powodu włączonych do prądu nieużywanych urządzeń

Niektóre urządzenia elektryczne w naszych domach zużywają zdecydowanie więcej prądu niż inne. W dobie rosnących cen za wszystko, gdy coraz częściej musimy liczyć każdą złotówkę, warto zwrócić uwagę na to, ile pochłaniają niektóre urządzenia. Przede wszystkim dzięki bardziej przemyślanemu ich używaniu możemy aktywnie zadbać o większą oszczędność! Co zatem warto wiedzieć o oszczędzaniu energii elektrycznej?

Ile kosztuje prąd?

Obecnie szacuje się, że cena energii elektrycznej za 1 kWh waha się od 0,94 do 1,03 zł. W znacznej mierze na ostateczną cenę prądu składają się dwa czynniki: Region Polski; Wybrana taryfa prądu. W wielu przypadkach nie mamy zbytniej możliwości, aby realnie modyfikować te dwa czynniki. Alternatywą jest zadbanie o to, aby mieć jak najbardziej energooszczędne urządzenia elektryczne.

Co zużywa najwięcej prądu?

Na samym wstępie możemy wprost założyć, że wśród najbardziej energożernych urządzeń są stare urządzenia domowe. Choć nieraz są dla nas niemal symbolem solidności, trwałości, niezawodności, nie były one produkowane z myślą o małym zużyciu prądu elektrycznego. Dlatego też takie urządzenia są źródłem wysokich rachunków za prąd. A jak można to zmienić? Dobrym pomysłem jest wymiana starego sprzętu elektrycznego. Mogłoby się wydawać, że to kosztowne rozwiązanie, ale myśląc w perspektywie miesięcy i lat, za prąd zapłacimy więcej. Dlatego lepiej nie zwlekać i już wcześniej pomyśleć o wymianie sprzętu na taki, który będzie energooszczędny.

Klasy energetyczne a zużycie prądu

Wybierając nowe urządzenie energetyczne powinniśmy kierować się wskaźnikiem klasy energetycznej - złym pomysłem jest zamiana starego urządzenia na nowe, ale słabe pod względem energooszczędności. Klasy te dzieli się odpowiednimi oznaczeniami od A do G. Tu najlepsze, najbardziej energooszczędne są urządzenia oznaczone jako A.

Nieraz jednak widzieliśmy urządzenia A+++, A++ oraz A+. One nie miały praktycznego, poprawnego oznaczenia swojej energooszczędności. Należy pamiętać o tym, że klasa A+++ jest w nowym oznaczeniu tym samym, co klasa C. W praktyce urządzenia klasy A i B są urządzeniami przyszłości, jeszcze realnie nie są dostępne na rynku.

Tryb uśpienia zużywa prąd!

Wielu z nas myśli, że oszczędzanie wymaga jedynie wyłączenia urządzenia np. pilotem i pozostawienie go w trybie stand-by. Jednak nawet takie urządzenie podłączone do gniazdka pobiera prąd. Oczywiście, robi to w o wiele mniejszym stopniu niż podczas uruchomienia, jednak przy posiadaniu nieraz kilkunastu urządzeń tak podłączonych możemy się przekonać o tym, iż ostatecznie nasze koszty są przez to znacząco podwyższone.

Te urządzenia najbardziej pochłaniają energię

W galerii przygotowaliśmy zestawienie urządzeń, które w największym stopniu w waszych domach zużywają prąd Wyłączanie ich, odłączanie od prądu pomoże zaoszczędzić cenne pieniądze: