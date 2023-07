Masz kamerkę w samochodzie? Zapłacisz nawet 40 tysiący złotych. Nie musisz jej używać

Korzystanie z wideorejestratora podczas jazdy samochodem w Polsce jest coraz popularniejsze. Dla wielu kierowców jest to wręcz naturalne. Okazuje się jednak, że przy opuszczaniu granic naszego kraju powinniśmy uważać na to, czy faktycznie mamy taką kamerkę. W niektórych krajach rejestrowanie obrazu na drodze jest zabronione... Nawet zakazane bywa podłączenie (ale brak włączenia) takiego wideorejestratora. Można zapłacić spore mandaty. Gdzie grozi nam mandat za wideorejestrator w samochodzie. Gdzie powinniśmy uważać?

Nagranie drogi w samochodzie - dlaczego warto?

Wbrew pozorom nagrywanie trasy może być niezwykle korzystne. Nie tylko dlatego, że w ten sposób monitorujemy samochód oraz nagrywamy piękne krajobrazy. Zwłaszcza wtedy, gdy dojdzie do niekorzystnego zdarzenia drogowego. Wtedy tez nagranie może stanowić zarówno dowód w sprawie, jak i poszlakę pozwalającą służbom na znalezienie przestępcy.

Liberalne zasady w Polsce, ale nie w całej Europie!

Należy pamiętać o tym, że Polska pod względem podejścia do kamerek samochodowych prezentuje niezwykle liberalne podejście. Jest jeszcze kilka państw, które również łagodnie podchodzą do tego tematu. Jednak nie powinniśmy przyzwyczajać się do myśli, że dotyczy to całej Europy. Są kraje, w których te urządzenia są całkowicie zabronione, a czasem po prostu są objęte większymi restrykcjami.

Kamerka samochodowa - gdzie w Europie jest zabroniona?

Zabronienie nagrywania kamerką samochodową jest normą w niektórych krajach Europy. Najbardziej restrykcyjne prawo ma Austria. W kwestii kamerek samochodowych obowiązuje całkowity zakaz. Co więcej, w przypadku samego tylko posiadania wideorejestratora zapłacimy 10 tys. euro mandatu!

W Portugalii za posiadanie kamerki również otrzymamy mandat. Co więcej, tego typu nagranie nie może stanowić dowodu przed sądem. Również w Szwajcarii spotkamy się z restrykcyjnymi przepisami. Wideorejestratory są dozwolone do użytku, jednak wszystkie znajdujące się na nim osoby muszą wyrazić zgodę na nagranie. Dlatego też zabronione jest dokumentowanie trasy.

Poważne podejście prezentuje Luksemburg - tu kamery samochodowe są dopuszczalne, ale nie na drogach publicznych. Za to również grozi nam wysoki mandat. Jeśli nagranie trafi do Internetu, można trafić do więzienia!

Możesz mieć kamerę, ale...

W niektórych państwach wspomniane zasady są dość specyficzne i skomplikowane. We Francji oraz w Belgii można korzystać w celach prywatnych. Nie możesz rozpowszechniać tych nagrań, jeśli nie uzyskasz zgody od zarejestrowanych na nim osób. Co więcej, urządzenie nie może ograniczać widoczności kierowcy.

Skomplikowana sytuacja obowiązuje na Węgrzech. Nagrywać wolno, ale... nagranie może być przechowywane do pięciu dni. Po tym czasie trzeba je usunąć. A co z publikowaniem w sieci? Trzeba ocenzurować twarze pieszych oraz kierowców. Zasłonić trzeba również tablice rejestracyjne innych samochodów.

Czy można używać kamerek samochodowych w Niemczech?

Jednym z najważniejszych państw europejskich, których zasady w tej sprawie nas powinny interesować są Niemcy - przede wszystkim z racji sąsiedztwa i faktu, że często to właśnie tam jeździmy (nawet przejeżdżając dalej na zachód). Nagrywanie w Niemczech jest dozwolone, ale nie w trybie ciągłym. Co to oznacza? Proces nagrywania może dotyczyć sytuacji awaryjnych, a wizerunek osób nagranych musi być zamazany. Co więcej, nagranych materiałów nie będzie wykorzystywać policja - nie mogą być dowodem w sprawie.

Gdzie można korzystać z wideorejestratorów?

Opcja ta jest dostępna w:

Słowacji - nie może ograniczać widoczności;

Wielkiej Brytanii - nie może ograniczać widoczności;

Hiszpanii - nie może ograniczać widoczności;

Norwegii - nie może ograniczać widoczności;

Rumunii;

Chorwacji;

Czechach;

Słowenii.

Zakaz całkowity kamerek samochodowych - podsumowanie

Podsumowując: całkowity zakaz obowiązuje w: Austrii;

Portugalii;

Szwajcarii;

Luksemburgu.

Ograniczone korzystanie z kamerek samochodowych - podsumowanie

Na ograniczonych zasadach (czasem dotyczących tylko ograniczenia widoczności) możemy jeździć w: Belgii;

Hiszpanii;

Francji;

Norwegii;

Niemczech;

Słowacji;

Wielkiej Brytanii;

Węgrzech.

Co z Polską? Kiedy dostaniemy mandat za kamerkę samochodową?

Z zasady przepisy w Polsce nie ograniczają prawa do korzystania z kamerki samochodowej. Należy jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach możemy być ukarani mandatem. Ten dostaniemy za:

Nieprawidłowe zamontowanie kamery - przy ograniczeniu pola widzenia kierowcy w stopniu znaczącym, policja może nałożyć na niego mandat. Ten wyniesie od 20 do 3000 złotych.

Łamanie przepisu przy nagrywaniu wykroczenia - gdy ktoś łamie prawo, niektórzy również to robią, aby nagrać zajście. Jeśli np. w tym celu przekraczają dozwoloną prędkość, funkcjonariusze policji mogą za to ukarać.

Stwarzanie przeszkody w działaniach policji - nie możemy utrudniać działań służb. To oznacza, że nie możemy ignorować poleceń funkcjonariusza zasłaniając się faktem posiadania nagrań zdarzenia i utrzymując, że jesteśmy niewinni. W takim przypadku musimy słuchać się funkcjonariusza, inaczej grozi nam grzywna, a nawet kara aresztu.