Masz konto w tym banku i płacisz telefonem? Od 20 marca trwają ważne zmiany

Płatności HCE? Banki wycofują się z pomysłu

Rozwiązanie własnych płatności telefonem było rozwijane przez banki jeszcze zanim popularność zyskały inne metody płatności (czy też nawet zanim w ogóle takie opcje się pojawiły). Obecnie jednak HCE staje się niepotrzebnym rozwiązaniem, gdy na rynku są inne, typu Blik. PKO BP dołącza do polskich banków rezygnujących z HCE na rzecz innych, nowoczesnych technologii.

To ważna zmiana dla klientów PKO BP

W praktyce klienci PKO BP będą musieli przyzwyczaić się do raczej technicznej zmiany. Po prostu jest wycofywana ta metoda płatności HCE. Jednak nie oznacza to braku opcji płacenia telefonem. Inne opcje są powszechnie używane, popularne i uważane za bezpieczne - i to jest właśnie kluczowe dla klientów — bezpieczeństwo płatności ma na tym nie ucierpieć!