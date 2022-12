Masz kota i dajesz mu mleko? To błąd! Czego nie może jeszcze jeść Twój kot?

Koty wymagają pełnowartościowej diety. Nie powinniśmy jednak rozpieszczać ich niektórymi smakołykami. Dlaczego? Mogą być one dla nich szkodliwe. Dlatego powinniśmy pilnie zwracać uwagę nie tylko na to, co wkładamy im do miski, ale i na to, co spada na podłogę i... na stół. Czego koty nie powinny jeść i dlaczego? WYJAŚNIAMY! >>>>

Sara Watrak