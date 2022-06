Masz prawo jazdy? Będziesz musiał je wymienić! Wchodzą nowe przepisy

Konieczność wymiany prawa jazdy, podobnie jak i dowodu osobistego, dla wielu osób jest palącym tematem, z którym często zwlekamy. Jednak teraz pojawiły się zmiany w prawie, które sprawią, że wszyscy będą musieli poddać się wymianie prawa jazdy. Na to na szczęście będziemy mieć trochę czasu, więc nie trzeba się obawiać, że nagle nasz dokument straci swoją ważność... Chyba że całkowicie to przegapimy. Dlatego warto nie czekać do ostatniej chwili!

Pixabay