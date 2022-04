Masz problem z seksem? Poznaj proste ćwiczenia! Problemy z erekcją można z łatwością pokonać! Jak?

Problemy z erekcją dotyczą znacznej części mężczyzn nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W praktyce mało się o tym mówi, uznając to za temat tabu. Wskutek tego wielu mężczyzn nie jest w stanie rozpoznać, kiedy zaczynają się problemy z erekcją, na co powinni zwrócić uwagę i jak poprawić jakość współżycia. Specjaliści, istnieje wiele sposobów na to, jak pokonać problemy z erekcją a sport jest jednym z nich. Jak wykorzystać aktywność fizyczną na wzrost potencji? Jak uprawianie sportu wpływa na seks? Będziesz zaskoczony!SZCZEGÓŁY NA KOLEJNYCH STRONACH >>>

Problemy z erekcją dotyczą znacznej części mężczyzn nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W praktyce mało się o tym mówi, uznając to za temat tabu. Wskutek tego wielu mężczyzn nie jest w stanie rozpoznać, kiedy zaczynają się problemy z erekcją, na co powinni zwrócić uwagę i jak poprawić jakość współżycia. Specjaliści, istnieje wiele sposobów na to, jak pokonać problemy z erekcją a sport jest jednym z nich. Jak wykorzystać aktywność fizyczną na wzrost potencji? Oto ćwiczenia, które z pewnością wam pomogą!

Czym jest zaburzenie erekcji?

Termin ten odnosi się do utraty zdolności utrzymania pełnego, prawidłowego wzwodu. Co za tym idzie, zaburzenie erekcji oznacza brak zdolności do odbycia stosunku seksualnego, co dotyczy nawet dwóch milionów mężczyzn w Polsce. Innym określeniem na zaburzenie erekcji jest impotencja, choć określenie to nie jest w pełni adekwatne. Przede wszystkim impotencja oznacza problem nieodwracalnego braku możliwości osiągnięcia wzwodu. Z kolei zaburzenie erekcji jest trudnością, z którą możemy sobie poradzić. Choć czasem jest konieczne udanie się do seksuologa na terapię, w wielu przypadkach problem może zostać zniwelowany poprzez aktywność fizyczną i treningi.

Problemy ze współżyciem a relacje — dlaczego warto poprawić jakość współżycia?

Problemy z erekcją w wyraźny sposób wpływają na wiele aspektów naszego życia. Wśród nich można wymienić przede wszystkim relacje z partnerką. W efekcie może to prowadzić do:

drażliwości,

zwiększenia napięć w związku,

kłótni,

braku chęci do wspólnego spędzania czasu,

rozpadu relacji. Oznacza to, że realne dbanie o poprawę jakości współżycia w znacznym stopniu może wpłynąć na całą relację, a nawet może uchronić nas przed rozpadem związku. Choć sprawy intymne nie są jedyną istotną przestrzenią, w dużej mierze przyczyniają się do poprawy jakości całej relacji.

Sport a potencja — jak aktywność fizyczna wpływa na sprawność seksualną?

Badania jasno wskazują na to, że utrzymanie organizmu w dobrej kondycji sprzyja większej zdolności do współżycia. Tu zaś szczególnie przydatna okazuje się aktywność fizyczna. Sport to znakomity sposób na problemy z erekcją. Leczenie przypadłości można rozpocząć m.in. od regularnych treningów. Dlaczego jest to tak istotne? Ćwiczenia fizyczne:

poprawiają krążenie krwi — co jest kluczowy w przypadku wzwodu,

wzmacniają mięśnie biorące udział w stosunku — tu niezbędne są odpowiednie ćwiczenia wzmacniające mięśnie Kegla,

zwiększają gibkość ciała,

pomagają w relaksie, a zatem umożliwiają radzenie sobie z psychogennymi czynnikami wpływającymi na potencję.

Jakie ćwiczenia poprawią erekcję?

Na jakie zestawy ćwiczeń warto postawić. W pierwszej kolejności dobrym rozwiązaniem będzie:

Ćwiczenie mięśni Kegla — są one niezwykle istotne zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Ćwiczenia mięśni dna miednicy umożliwiają usprawnienie mechanicznego powstawania wzwodu. Jak to robić? Mięśnie dna miednicy można trenować poprzez naprzemienne napinanie mięśni Kegla (kilka sekund) oraz rozluźnianie ich. Nie należy jednak robić tego podczas oddawania moczu.

— są one niezwykle istotne zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Ćwiczenia mięśni dna miednicy umożliwiają usprawnienie mechanicznego powstawania wzwodu. Jak to robić? Mięśnie dna miednicy można trenować poprzez naprzemienne napinanie mięśni Kegla (kilka sekund) oraz rozluźnianie ich. Nie należy jednak robić tego podczas oddawania moczu. Uprawianie jogi — niektóre pozycje znakomicie przyczyniają się do realnego wzrostu sprawności seksualnej. Przede wszystkim warto postawić na pozycje pawia, łuku oraz świecy. Nie oznacza to jednak, że tylko te formy ćwiczeń są w stanie pomóc osobom mającym trudności we współżyciu.

Ćwiczenia a problemy z erekcją

Wskazane wcześniej ćwiczenia mięśni dna miednicy oraz joga są niezwykle pomocne przy problemach z erekcją, jednak nie tylko na nie warto postawić. Co do zasady ćwiczenia fizyczne wpływają na cały organizm, w tym na:

układ sercowo-naczyniowy,

wytrzymałość organizmu,

witalność,

lepsze krążenie w pobliżu miednicy,

zwiększone stężenie testosteronu, a zatem i poprawę libido.

Wszystkie powyższe czynniki w wyraźny, bezpośredni sposób wpływają na lepszą kondycję i sprawność seksualną, w tym na poprawę erekcji.

Kiedy aktywność fizyczna szkodzi potencji?

Lekarze wskazują na to, że co do zasady ćwiczenia fizyczne są dobrym rozwiązaniem, warto więc uprawiać sport, a potencja ulegnie poprawie. Zaznaczają oni jednak też to, że kluczowe jest regularne ćwiczenie przez dłuższy czas. Problemem jest niecierpliwe przetrenowanie się, co doprowadza do tragicznych dla organizmu skutków. Jednym z nich może być doprowadzenie do kontuzji, która z kolei wpłynie na aktywność seksualną.

