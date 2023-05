Masz problemy ze skórą lub wypadają ci włosy? Zweryfikuj poziom witaminy F w organizmie. Te objawy świadczą o jej braku

Witamina F wpływa m.in. na skórę a także pracę mózgu i serca. Masz takie objawy? To znaczy, że brakuje w Twoim organizmie witaminy F.SPRAWDŹ

Witamina F jest kluczowa dla naszego organizmu. Została odkryta na początku XX wieku. Choć jest dość mało znana, jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu jest bardzo ważne. Witamina F wpływa m.in. na skórę, a także pracę mózgu i serca. Jak poznać, że jest jej zbyt mało? Zobacz szczegóły!

Witamina F co to jest? To warto wiedzieć

Witaminę F zawierają dwa rodzaje tłuszczu– ALA i LA. Są to niezbędne dla zdrowia kwasy tłuszczowe. Są dostarczane do organizmu z zewnątrz. Jak czytamy na zdrowie.wprost.pl odgrywają kluczowe role. Są źródłem kalorii,

Budują strukturę komórki,

Pomagają we wzroście i rozwoju. ALA odgrywa ważną rolę dla prawidłowego wzrostu, wzroku i rozwoju mózgu,

Są konwertowane na inne tłuszcze,

Pomagają w sygnalizacji komórkowej. ALA i LA są wykorzystywane do wytwarzania związków sygnalizacyjnych, które pomagają regulować ciśnienie krwi, krzepnięcie krwi, odpowiedzi układu odpornościowego i inne ważne funkcje organizmu. Witamina F znalazła zastosowanie w medycynie oraz kosmetologii. Jest dodawana do wielu preparatów przeznaczonych zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Jest nietoksyczna, bezpieczna i łagodna dla wrażliwej skóry dziecka. Witamina F korzystnie wpływa na kondycję skóry, włosów oraz paznokci – redukuje zmiany trądzikowe i inne stany zapalne. Ponadto ja czytamy na stronie zywieniemaznaczenie.pl pomaga utrzymać odpowiedni poziom wody w skórze zapewniając jej elastyczność i odpowiednie nawilżenie.

Witamina F stosowana jest również na dużą skalę w medycynie..

Pokarmy bogate w witaminę F

Witaminy F nie trzeba suplementować, jeśli spożywamy produkty zawierające ALA i LA. Chociaż większość źródeł żywności zazwyczaj zawiera oba, wiele z nich ma wyższy udział jednego tłuszczu niż drugiego. Oto ilości LA w niektórych popularnych źródłach żywności:

olej sojowy: 7g/15 ml

oliwa z oliwek: 10 g/15 ml

olej kukurydziany: 7 g/15 ml

nasiona słonecznika: 11 g/28 g

orzechy pekan: 6 g/28 g

migdały: 3,5 g/28 g.

Wiele produktów bogatych w LA zawiera również ALA, choć w mniejszych ilościach. Jednak szczególnie wysokie proporcje ALA można znaleźć w produktach takich, jak: olej lniany: 7 g/15 ml

nasiona lnu: 6,5 g/28 g

nasiona chia: 5 g/28 g

nasiona konopi: 3 g/28 g

orzechy włoskie: 2,5 g/28 g. Produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak ryby, jaja oraz mięso i produkty mleczne (od krów karmionych trawą) przyczyniają się do wzrostu ilości ALA i LA, ale są głównie bogate w inne rodzaje tłuszczów omega-6 i omega-3.