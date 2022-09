Masz słabe zęby? Lepiej uważaj. To mogą być objawy tych chorób! [Lista]

Pojawiający się nalot na języku oraz kamień nazębny są skutkiem nieprawidłowego dbania o higienę jamy ustnej . Przyczyną może być zarówno rzadkie mycie zębów, jak i nieużywanie nici dentystycznych oraz odpowiednich płynów do płukania jamy ustnej. Niemniej jednak za część problemów z zębami odpowiadają specyficzne stany organizmu oraz atakujące nas infekcje i choroby. Pojawiające się problemy, zwłaszcza słabe zęby są sygnałem, że powinniśmy udać się do stomatologa. Ten nakieruje nas na przyczynę i wdroży odpowiednie leczenie.

Masz słabe zęby? Możesz być w ciąży!

Cukrzyca przyczyną słabych zębów

Zły stan dziąseł oraz słabe zęby są często powiązane z brakiem równowagi cukru we krwi. Może to świadczyć o cukrzycy, która sprawia, że okolice zębów są nadwrażliwe, obrzmiałe, a nawet mogą krwawić. Co istotne, właśnie stan dziąseł jest jedynym objawem sugerującym rozwijanie się cukrzycy. Jeśli stomatolog nam to zaleci, koniecznie powinniśmy udać się do diabetologa, który oceni, czy zły stan zębów faktycznie jest wynikiem cukrzycy.