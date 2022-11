Masz stare banknoty z PRL-u? Są licytowane na aukcjach! Zobacz, ile możesz za nie dostać [Przykładowe oferty]

Co wpływa na cenę banknotów z PRL-u?

Błędy w druku - jak wpływają na wartość?

Im lepszy stan banknotu, tym wyższa może być jego cena. Na szczególną uwagę zasługują jednak banknoty mające charakterystyczne błędy w druku lub ciągi cyfr i znaków. Cokolwiek, co podkreśli unikalność banknotu, może okazać się czymś wartościowym dla kolekcjonerów.

Dlaczego warto zdecydować się na aukcję?

Coraz częściej banknoty z PRL-u są wystawiane na aukcję. Ma to na celu wywalczenie możliwie najwyższej ceny, a jednocześnie zachęcenie licytujących do podbijania stawki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że czasem zbyt wysoka wartość początkowa może skutecznie zniechęcić do licytacji.