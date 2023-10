Masz taką skórę? Takie zmiany świadczą o chorej wątrobie. Oto objawy je osłabienia redpp

Wyjaśniamy, co może powodować choroby wątroby i jak leczyć marskość wątroby. Zawsze należy pamiętać o tym, że niezbędna jest konsultacja i prowadzenie lekarza-hepatologa.

Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka!