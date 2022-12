Masz taki banknot 10 zł? Możesz stać się bogaczem. Sprawdź jego numer seryjny!

Dlaczego kolekcjonowanie banknotów jest tak popularne?

Nie ma wątpliwości, że numizmatyka jest jednym z tych hobby, które przetrwały nawet czasy technologicznej rewolucji. W wielu przypadkach zmieniła się forma tego, co jest zbierane (coraz częściej tworzone są zbiory cyfrowe). Wciąż jednak nic nie jest w stanie zastąpić rzadkich banknotów, które mają swoją namacalną formę. Wśród nich można wymienić banknoty 10 złotych, których wartość wbrew pozorom może być znacząco wyższa od tego, na co wskazuje nominał!

Jak seria oraz numer banknotu mogą wpłynąć na jego wartość?

Zacznijmy od tego, co w szczególności przyciąga uwagę kolekcjonerów. Dla nich szczególnie istotne jest to, aby banknot miał wyraźne, nietypowe cechy, które będą sprawiały, że od razu każdy uzna taki banknot za wyjątkowy i cenny. Wśród tego, co poszukują zbieracze, można znaleźć konkretne ciągi cyfr i symboli tworzących serię i numer banknotu. Im bardziej przypomina to intencjonalny twór, nie zaś przypadkowy zbiór znaków, tym większa jest jego wartość. Jak to wygląda na przykładach?