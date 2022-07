Masz takie 10 zł? Ten banknot może kosztować fortunę! Zobacz, czy go masz w portfelu

Kolekcjonowanie banknotów - dlaczego jest popularne?

Ile może kosztować 10 złotych - przykładowe wartości sprzedanych banknotów!

Wątpicie, że 10 złotych może kosztować więcej niż wartość nominalna banknotu? To błąd! Dotąd można było się spotkać z dwoma banknotami o nominale 10 złotych, za które zaoferowano aż 1400 i 1550 złotych. Warto jednak pamiętać, że tak unikalne okazy nie trafiają się często. Warto jednak sprawdzić, co mamy w portfelu i w razie wątpliwości można prosić o wycenę profesjonalistów.

Niezwykłe numeratory - jak seria i numer banknotu wpływa na jego wartość?

Podstawą określania wartości banknotów jest przyglądanie się każdemu z nich indywidualnie. Przede wszystkim kluczowe jest spojrzenie na to, jaki jest numer i seria środka płatniczego. Warto zaznaczyć, że kolekcjonerzy czasem zwracają uwagę na niskie numery serii, ale czasem też są zainteresowani takimi banknotami, które mają praktycznie takie same cyfry. Nie ma jednak wątpliwości, że przy mnogiej liczbie wydrukowanych banknotów 10 zł znajdziemy zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt okazów, które będą warte kilkadziesiąt (a nawet kilkaset!) razy więcej!

Jakie serie są najcenniejsze?

Zwykło się uznawać, że popularnością cieszą się numeratory diabelskie (zawierające trzy szóstki), a także radarowe. Wbrew pozorom jednak nie jest to prawda. Najcenniejsze przede wszystkim były banknoty z pierwszej serii AA, które to swoje czasy świetności miały do 2012 roku. Po tym czasie na rynek trafiły zapasowe banknoty tego typu, co sprawiło, że wartość 10-złotówek z tej serii wyraźnie spadła. Wciąż jednak możemy znaleźć chętnych! Jednak obecnie najcenniejsze są dwie serie, mianowicie YA i ZA. Za obie możemy dostać pokaźną sumę pieniędzy!