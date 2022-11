Masz takie 20 zł? Możesz dostać za nie fortunę! Zobacz, czy znajdziesz te 20 zł w portfelu

Wśród najczęściej spotykanych w naszych kieszeniach banknotów z pewnością można wymienić to o najniższych nominałach. Jednak nie zawsze banknot 20 zł jest wart tylko tyle. Choć postępującą inflacja sprawia, że banknoty realnie tracą na wartości, pewne szczególne okazy mogą być wyjątkowo cenne. Po czym je poznać? Wyjaśniamy!

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Popularność kolekcjonowania banknotów

Nie powinno nas dziwić to, że wciąż znajdują się osoby gotowe zapłacić krocie za niektóre, pozornie niewiele warte banknoty. Numizmatyka jest hobby towarzyszącym nad od dekad, a nawet wieków. Choć częściej dotyczy ona zbierania banknotów kolekcjonerskich, wydawanych w niewielkim nakładzie lub pochodzących sprzed przemiany ustrojowej (czyli np. z PRL-u), nie brakuje chętnych na zakup współczesnych, pozornie "typowych" banknotów.

Błędy i zmiany, które są wiele warte

Z punktu widzenia kolekcjonerów istotne jest to, aby konkretne banknoty miały cechy, które będą je wyróżniać, charakteryzować. Za niezwykle cenne uznaje się m.in. niepowtarzalne numery seryjne, ale również wszelkiego rodzaju błędy i literówki. To właśnie te elementy sprawiają, że dany banknot wyróżnia się na tle innych. Tym samym, może być on o wiele droższy, aniżeli sugerowałaby to jego wartość nominalna.

Ile można dostać za niektóre banknoty 20 zł?

Kolekcjonerzy chętnie zapłacą krocie za najbardziej nietypowe okazy. Interesuje ich wiele nietypowych okazów, co owocuje nieraz istną walką na aukcjach internetowych. Na jednej z nich banknot 20 złotych był sprzedany aż za 4 tysiące złotych. Miał on numer seryjny AB003300. Większość banknotów jest mniej cenna, ale wciąż znajdują się oferty np. za 430 złotych, 500 złotych itp.

Spójrz na serię i numer banknotu!

To właśnie numer i seria banknotu wpływa na to, ile jest on wart dla kolekcjonerów. Dlatego też sięgając do portfela, warto spojrzeć na te zapisy na banknotach. Tym bardziej że dzięki temu unikniemy wydania w sklepie banknotu, który może być naprawdę wiele wart!

Najcenniejsze serie banknotów 20 zł

Najwięcej warte są banknoty z ciągiem cyfr np. 1234567 lub odbiciem ciągu cyfr np. 2345432. Za cenne uznaje się również serie oznaczone YA oraz ZA, ponieważ zastępują one zniszczone sztuki banknotów - tym samym ich ilość na rynku jest stosunkowo niewielka. Za 430 złotych został sprzedany np. banknot o numerze ZA0009709. Innym przykładem jest banknot o numerze BR7617167. Ten został wystawiony na sprzedaż za 500 złotych.

Dlaczego ważny jest idealny stan banknotu?

Im lepszy stan banknotu, tym większa szansa na to, że ktoś zechce go kupić. W praktyce rzadko się zdarza, aby używany banknot był w dobrej jakości, jednak może się zdarzyć, że będziemy posiadać w praktyce nieużywany banknot 20 złotych. Poznamy go po równych rogach, połysku, a także zachowanej sztywności. Takie banknoty bez wątpienia są cenniejsze niż te podniszczone.

Stany banknotów - jakie sie wyróżnia