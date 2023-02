Masz takie banknoty z PRL-u? Tyle kosztują w 2023 roku! Warto sprzedać te stare banknoty. Jak sprawdzić wartość pieniędzy z PRL-u? red

Banknoty z PRL-u mają różną wartość w zależności od tego, w jakim stanie są zachowane, jaki mają numer seryjny i z jakiego roku pochodzi ich wydruk. Jak wyglądają przykładowe wartości banknotów. SPRAWDŹCIE>>>> Szczegółowe ceny znajdziecie >>> TUTAJ Tomasz Bielicki Zobacz galerię (39 zdjęć)

Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u?