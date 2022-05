Masz takie monety? Sprawdź w portfelu! 1 zł może być warte nawet kilkadziesiąt złotych

Jakie monety są szczególnie poszukiwane?

Co do zasady uznaje się, że największym zainteresowaniem cieszą się monety mające jedną z dwóch cech, czyli są odpowiednio „leciwe”, a także rzadkie. Im rzadziej spotykany okaz, tym większa cena. W parze z tymi cechami powinno iść również to, w jakim stanie są zachowane. Na szczęście monety łatwiej doprowadzić do porządku aniżeli np. stare banknoty.