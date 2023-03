Masz takie monety z PRL-u? Tyle kosztują w 2023 roku! Dlaczego warto sprzedawać monety? A co wyróżnia banknoty z PRL-u? Piotr Paszelke

Monety z PRL-u już od dawna nie służą do płacenia w sklepie. Okazuje się jednak, że wciąż są one niezwykle cenne, a wiele zależeć może od stanu ich zachowania, wysokości nakładu, a także od różnorodnych unikalnych cech. Na niektóre monety czyhają kolekcjonerzy. Ile kosztują niektóre monety kolekcjonerskie? Oto przykłady z trwających licytacji w połowie lutego! >>>>>> Allegro Zobacz galerię (36 zdjęć)

Monety z PRL-u już od dawna nie służą do płacenia w sklepie. Okazuje się jednak, że wciąż są one niezwykle cenne, a wiele zależeć może od stanu ich zachowania, wysokości nakładu, a także od różnorodnych unikalnych cech. Na niektóre monety czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują miłośnicy filatelistyki? Co zwiększa wartość monet z PRL-u?