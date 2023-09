Masz takie niepokojące objawy? Tak stres wpływa na Twój organizm!

Stres motywuje, ale tylko do pewnego stopnia

Odczuwany przez nas stres może być czymś dobrym. Wbrew pozorom potrafi on nas zmotywować do działania, ratując przed nieraz destrukcyjnymi zachowaniami. Pozytywne jego skutki są jednak widoczne jedynie w ograniczonym stężeniu. Jeśli dochodzi do wyraźnego zwiększenia poziomu stresu, może on nas niszczyć. W pewnym momencie stałe napięcie oddziałuje zarówno na sferę psychiczną, jak i fizyczną. To można zauważyć, obserwując objawy i reakcje organizmu. Na co warto zwrócić uwagę?