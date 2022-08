Masz takie objawy? To mogą być kłopoty z sercem. Co powinno Cię zaniepokoić?

Co zrobić, jeśli masz te objawy?

Objawy chorego serca - z czym są zazwyczaj związane?

Problemy z funkcjonowaniem serca są przede wszystkim powiązane ze wszelkiego rodzaju bólami w klatce piersiowej, trudnościami z oddychaniem, a także zaburzeniami tętna. Okazuje się jednak, że o problemie może świadczyć stan naszej skóry, układu trawiennego czy też nawet libido. Jeśli mamy określone objawy, powinniśmy udać się do kardiologa. Jakie dokładnie?

Jak dzieli się objawy chorego serca?

Objawy dotyczące bezpośrednio serca

Bezdech i zawroty też świadczą o problemach z sercem!

Wśród innych objawów warto wskazać na te, które nie są bezpośrednio kojarzone z sercem, ale wciąż mogą świadczyć o zaburzeniu np. dostarczania do krwi tlenu. Wymienia się tu:

Szczególnie niebezpieczne objawy chorego serca

W tym miejscu warto zaznaczyć, że konkretne objawy źle działającego serca wymagają natychmiastowej reakcji i szczególnie uważnego działania. Są to:

Te objawy są nietypowe dla serca - wciąż są alarmujące!

Co zrobić, jeśli masz te objawy?

Absolutną podstawą działania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów - zarówno pojedynczych, jak i dowolnej ich kombinacji, jest udanie się do lekarza specjalisty. W tym przypadku mowa jest o kardiologu. Lekarz ten zarządzi kompleksowe badania. Wśród nich może być rezonans magnetyczny, ekg, echo serca i inne. Najważniejsze jest to, że nie powinniśmy prowadzić leczenia na własną rękę, tym bardziej jeśli nie mamy pewności, co jest problemem naszych problemów zdrowotnych. Większość wskazanych wcześniej objawów może być powiązana z różnymi stanami fizycznymi i psychicznymi człowieka (np. ze stresem).