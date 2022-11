Masz takie objawy? To może być udar mózgu. Jeżeli tak, natychmiast dzwoń po pogotowie!

Udar mózgu atakuje niespodziewanie i jest groźny dla życia. Dlatego tak ważne jest aby szybko powiadomić pogotowie ratunkowe. Czas spełnia tu istotną rolę. Udar mózgu to zespół objawów neurologicznych, powstałych w wyniku nagłego zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Powstaje, gdy duża tętnica doprowadzająca krew do mózgu lub mała tętniczka wewnątrzmózgowa ulegnie zamknięciu, dużemu zwężeniu lub pęknięciu i nie doprowadzi krwi z tlenem i substancjami odżywczymi do określonego obszaru mózgu.

W Polsce szacuje się, że rocznie udar mózgu dotyka blisko 80 - 90 tys. osób, z czego 30 tys. umiera. Co 8 minut ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Udar jest główną przyczyną trwałej niepełnosprawności Polaków po 40. roku życia.