Masz takie objawy? To znak, że jesteś uzależniony od leków. Sprawdź

Lekomania dotyka coraz więcej osób nie tylko w Polsce ale na całym świecie. Szacuje się, że tylko w USA uzależnionych od lekarstw może być nawet 2 miliony osób. W Polsce problem ten prawdopodobnie dotyka około 150 tysięcy osób. Najczęściej osoby uzależniają się od leków przeciwlękowych, nasennych oraz przeciwbólowych. Problem pojawia się w momencie, gdy pacjent zażywa te preparaty nawet bez realnych wskazań medycznych. Niebezpieczne jest także stosowanie leków bez nadzoru lekarza.

Ile leków bierzesz na stałe?

Uzależnienie, jak czytamy na zdrowie.radiozet.pl, oprócz leków nasennych, często wywołują również opioidowe leki przeciwbólowe, dopingujące, uspokajające, a nawet hormonalne. Tak jak większość osób uzależnionych również ci, którzy w nadmiarze zażywają leki niezbyt chętnie się do tego przyznają. Wielu z nich nie widzi problemu. Jest on wypierany.

Lekomania po pewnym czasie prowadzi do zmian w zachowaniu i poważnych objawów somatycznych. Jak rozpoznać postępujące uzależnienie od leków?