Masz te niepokojące objawy? To może być rak trzustki. Nie zwlekaj. Zgłoś się do lekarza!

Rak trzustki - czym jest ta choroba?

Choroba ta uznawana jest za jedną z najniebezpieczniejszych . W przypadku Stanów Zjednoczonych jest to piąty z kolei nowotwór złośliwy, który pozycję tą piastuje w niechlubnym rankingu przyczyn zgonu. W Polsce diagnozuje się około 3000 zachorowań każdego roku, a jednocześnie objawy raka trzustki są wysoce niespecyficzne. To sprawia, że wczesna diagnoza jest niemalże niemożliwa.

Jak często atakuje rak trzustki?

Wczesne wykrycie raka trzustki a leczenie

Z zasady szacuje się, że rozwój tego nowotworu trwa od dwunastu do szesnastu lat. To jednak nie oznacza, że łatwo leczyć raka trzustki. W praktyce bowiem okienko terapeutyczne nie jest zbyt szerokie. Im wcześniej jednak wykryje się schorzenie, tym większa szansa na to, że poradzimy sobie z tym cichym zabójcą. Do wczesnego wykrycia zazwyczaj stosuje się USG jamy brzusznej, choć i ta metoda nie jest w pełni sprawdzona. Czasem bowiem lokalizacja guza jest o tyle nieodpowiednia, że ultrasonograf nie będzie w stanie go wykryć.