Masz te objawy? Koniecznie przestań pić kawę!

Dla wielu z nas picie porannej kawy jest swoistym rytuałem, bez którego nie da się dobrze zacząć dnia. W niektórych przypadkach ten pozornie przyjemny rytuał może być zgubny. Kiedy nie powinniśmy pić kawy? Kiedy warto ją ograniczyć lub całkiem z niej zrezygnować?

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Spożywanie kawy - nie przy chorobach!

Konkretne grupy osób absolutnie nie powinny spożywać kawy. Dlaczego? Choć pozornie jej działanie jest pożyteczne, może ona potęgować stany chorobowe, zarówno te związane z naszym ciałem, jak i umysłem. Kiedy powinniśmy w szczególności uważać na kawę?

Zaburzenia lękowe a kawa

Nie powinniśmy spożywać kawy, jeśli borykamy się z problemami natury lękowej. Wszelkiego rodzaju stany lękowe mogą być potęgowane przez kofeinę. To zaś niejednokrotnie prowadzi do problemów z zasypianiem oraz do pojawienia się kołatania serca. Jednocześnie problemem może stać się interakcja kofeiny z wieloma antydepresantami.

Kawa a cholesterol - kiedy powinniśmy uważać?

W kawie są zawarte substancje czasowo podwyższające cholesterol we krwi. Choć jest to działanie przejściowe i wpływ kawy jest zależny od sposobu jej parzenia, w przypadku kawy po turecku lub skandynawskiej powinniśmy zwracać uwagę na jej ilość. Właśnie taka kawa może przyczynić się do wyraźnego podwyższenia poziomu cholesterolu, choć jednocześnie warto zaznaczyć, że pod tym względem jej niekorzystny wpływ jest raczej niewielki.

Jak kawa wpływa na hormony?

Nie bez znaczenia jest również to, jak kawa wpływa na gospodarkę hormonalną. Okazuje się bowiem, że ten napój kofeinowy może wyraźnie zakłócać cykl menstruacyjny, co też objawia się w nieregularnych, czasem wręcz zanikających miesiączkach. Przy wystąpieniu tego problemu warto rozważyć rezygnację z kawy.

Kawa a układ pokarmowy

Kawa nie jest obojętna wobec naszego układu pokarmowego. W szczególności powinniśmy unikać kawy, jeśli cierpimy na refluks, chorobę Crohna, zespół jelita drażliwego lub, jeśli mamy wrzody. Dlaczego? Co do zasady wynika to z faktu, że kawa wyraźnie podrażnia błonę śluzową żołądka oraz jelit, a także sprzyja powstawaniu kwasu solnego. To jest szczególnie niebezpieczne w przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego.

Odchudzanie z kawą — obusieczny miecz

Co do zasady kawa sprzyja pobudzaniu metabolizmu. Tym samym sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej i hamowaniu apetytu. Okazuje się jednak, że po jakimś czasie uczucie głodu wraca i to ze zdwojoną siłą. Jeśli nie jesteśmy czujni, możemy wtedy ulec pokusie jedzenia słodkich przekąsek oraz tłustych potraw.