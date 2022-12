Masz te objawy? Ktoś mógł podać ci tabletkę gwałtu! 10 pierwszych objawów

Tabletka z GHB powszechnie jest nazywana pigułką gwałtu. Wynika to z faktu, że jej sposób działania powoduje pełne odurzenie ofiary, co początkowo było wykorzystywane przy poddawaniu pacjentów narkozie. Tym bardziej warto wiedzieć, po czym rozpoznać, że ktoś mógł ją nam podać np. podczas zabawy w klubie. Uważaj na to! >>>>>>>

Pixabay