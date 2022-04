Masz te objawy? Mogą oznaczać poważny niedobór cynku w organizmie

Jak ważne są mikroelementy, w tym cynk, dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu nikogo specjalnie przekonywać nie trzeba. Mikroelementów, czyli śladowych pierwiastków, których każdy żywy organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania, nie może w nim zabraknąć. Jednym z nich jest cynk. Co się dzieje z organizmem, gdy cynku w nim jest zbyt mało?

Jak ważne są mikroelementy, w tym cynk, dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu nikogo specjalnie przekonywać nie trzeba. Mikroelementów, czyli śladowych pierwiastków, których każdy żywy organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania, nie może w nim zabraknąć. Jednym z nich jest cynk. Co się dzieje z organizmem, gdy mamy niedobory cynku?

Zobacz wideo: Dramatyczne dane dotyczące zgonów w Polsce

Jednym z ważnych mikroelementów w organizmie człowieka jest cynk. Zapotrzebowanie na niego nie jest wielkie — wynosi około

5 mg dziennie — to jednak poprzez złą dietę można doprowadzić do jego niedoborów. Najpierw warto się zastanowić, co dobrego dla naszego organizmu znaczy cynk.

Cynk i jego właściwości

Cynk jest bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. To między innymi dzięki niemu mamy dobrą kondycję włosów, paznokci oraz na skóry. Cynk pomaga w gojeniu ran, podrażnień, a nawet trądziku, łuszczycy czy oparzeń. Pobudza do pracy grasicę i trzustkę oraz uczestniczy w przemianach białek, tłuszczy i węglowodanów. Jak czytamy na stronie apteka-melissa.pl, cynk jest pomocny w leczeniu m.in.: cukrzycy, niedoczynności tarczycy, schizofrenii czy depresji. Cynk wzmacnia też odporność organizmu i poprawia sprawność intelektualną. Łagodzi objawy osteoporozy, zapalenia jelit, hemoroidów czy wrzodów. Ma też korzystny wpływ na płodność i regulowanie cyklu miesiączkowego. Ponadto, przeciwdziała prostacie, podnosi poziom testosteronu i wpływa na jakość nasienia u mężczyzn. Chroni też komórki organizmu przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników. To dzięki cynkowi mamy możliwość odczuwać zapachy i smaki.

Gdzie jest najwięcej cynku?

Spożycie dzienne cynku dla dorosłej osoby wynosi co najmniej 5 mg. Znajduje się on w wielu produktach. Zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych.

Najwięcej cynku zawierają takie produkty roślinne:

pestki dyni,

otręby pszenne,

kakao,

kasza gryczana,

fasola,

orzechy nerkowca,

pistacje, Produkty odzwierzęce: wątróbka,

mięso wołowe,

mięso z kurczaka

ostrygi,

kraby,

Cynk i jego niedobory

Jednym z nich jest zmniejszeniem odporności. Infekcje połączone mogą być z ciągłym uczuciem zmęczenia i zaburzeniami koncentracji.

Zewnętrznie niedobory cynku najłatwiej rozpoznać po pogarszającym się stanie skóry, włosów i paznokci. Włosy zaczynają wypadać, a paznokcie stają się bardziej kruche. Gorzej goją się nawet drobne rany.

Osoby, które mają za mało pierwiastka, skarżą się na suchość w ustach i pogorszenie smaku, a także węchu, co prowadzi do utraty apetytu. Małe stężenie cynku w organizmie może skutkować anemią. Warto zatem raz do roku zbadać sobie poziom mikroelementów w tym cynku w organizmie.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!