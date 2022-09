Masz te objawy? Swędzenie skóry wieczorem może oznaczać poważne schorzenia

Uporczywe swędzenie skóry - co powinniśmy wiedzieć?

Czy swędzenie skóry jest chorobą?

Na samym wstępie powinniśmy uświadomić sobie, że sam fakt wystąpienia swędzenia skóry nie musi oznaczać poważnych schorzeń. Czasem może być to efekt uboczny innych chorób, reakcji alergicznej, zmian hormonalnych, czy też po prostu reakcji na leki. Jeśli mamy jakiekolwiek przypuszczenia, że swędzenie skóry wieczorem jest zbyt intensywne i nam doskwiera, powinniśmy przede wszystkim udać się do lekarza. Tam powinniśmy opisać dokładnie objawy. A na co warto zwrócić uwagę?