Masz te objawy? To może być marskość wątroby. Zwróć na nie uwagę i udaj się do lekarza! Piotr Paszelke

Odczuwasz bezsenność oraz zmęczenie? A może masz problem ze wzdęciami i utratą apetytu? Odpowiadać za to mogą poważne problemy z wątrobą. Wczesne symptomy marskości wątroby, choć trudne do wykrycia na początku, ma konkretne symptomy, którym warto się przyjrzeć. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? I czym jest ta choroba?