Masz te objawy? To może być miażdżyca! Poznaj pierwsze oznaki choroby

Miażdżyca to choroba tętnic. Polega na stopniowym zwężaniu się ich światła aż do całkowitego zamknięcia, czyli niedrożności.

Postępujący proces miażdżycowy prowadzi do gromadzenia się w błonie wewnętrznej lipidów, kolagenu i złogów wapnia. Tak powstaje blaszka miażdżycowa, która może istotnie zmniejszyć przepływ krwi w naczyniu, a jej pęknięcie - doprowadzić do całkowitego zamknięcia tętnicy i ostrego niedokrwienia danego narządu.