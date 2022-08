Masz te objawy? To może być rak trzustki! Sygnały nie są jednak oczywiste [OBJAWY]

Niektóre choroby dają wyraźne sygnały świadczące o swojej obecności. W niektórych przypadkach szybko możemy zdiagnozować problem z konkretnym organem w naszym organizmie. Jednak nie zawsze jest to takie oczywiste. Najlepszym tego przykładem może być trzustka, czyli niezwykle ważny organ w ciele człowieka. Wiele objawów, które wywołuje chora trzustka towarzyszy również innych schorzeniom i niepokojącemu stanowi organizmu. Jednak są wyraźne wskazania, kiedy w szczególności źródłem niepokoju może być trzustka! Co zbadać i kiedy? Sprawdź!

Czy choroba trzustki jest oczywista?

Niektóre sygnały o chorej trzustce wydają się naturalne i od razu wiemy, że to właśnie ten organ jest w niebezpieczeństwie. Niestety, bardzo często te wyraźne objawy dotyczą sytuacji granicznych, w których niewiele jeszcze jesteśmy w stanie zdziałać, aby w pełni wyjść obronną ręką zarówno pod względem stabilności zdrowia, jak i czasem pod względem zachowania życia. We wczesnych etapach choroby nowotworowej i innych problemów z trzustką organ ten nie daje nam wielu jasnych objawów, na których moglibyśmy się oprzeć. Nie oznacza to jednak, że nic nie może nas zaalarmować!

Jakie podstawowe objawy mają osoby z chorą trzustką?

Zacznijmy od tego, że zarówno nowotwór trzustki, jak i przewlekłe zapalenie tego ważnego organu mają szereg dość... częstych objawów, których pojawienie zawsze powinno nas zaalarmować. Wskazuje się tu przede wszystkim:

nudności,

wymioty,

osłabienie organizmu,

bóle brzucha,

brak apetytu,

spadek masy ciała.

Zaburzenie układu trawiennego - zwróć na to uwagę!

Nie bez przyczyny wśród wcześniej wskazanych objawów można dostrzec te, które związane są z przyjmowaniem pokarmów. Chora trzustka okazuje się bowiem wyraźnie zaburzać pracę układu trawiennego, a to oznacza m.in. problem z przyjmowaniem witamin i minerałów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania organizmu. To zaś prowadzi m.in. do zmian troficznych, zmian owłosienia, pojawiania się zajad, a także występowania rumienią wędrującego. Ten zwykle towarzyszy naszym ustom, ale nierzadko dotyka również podbrzusza oraz kończyn.

Żółtaczka - co może oznaczać pojawienie się tej choroby?

Eksperci alarmująco podkreślają również inne objawy związane z rakiem trzustki, a także ostrym jej zapaleniem. Przede wszystkim wskazują na żółtaczkę, która jest wywołana przez guza naciskającego na drogi żółciowe w organizmie. Warto wtedy również zwrócić uwagę na powiększenie węzłów chłonnych, a także pojawianie się przerzutów na wątrobie. Najwyraźniejszym problemem, od którego wzięła nazwę choroba, jest zmiana koloru skóry i białek oczu na barwę żółtą. Odpowiada za to bilirubina, której wysokie stężenie w organizmie wywołuje tego typu zmiany kolorystyczne.

Inne objawy chorej trzustki

Na żółtaczce jednak nie kończą się alarmujące objawy chorej trzustki. Zdaniem lekarzy warto również zwrócić uwagę na odbarwione stolce, a także bardzo ciemny mocz. Również problemem zdaje się być swędzenie. Co więcej, chora trzustka wywołuje poważne dolegliwości bólowe. Jednak to żółtaczka jest uznawana za pierwszy objaw raka trzustki.

Co jeśli pojawia się jakikolwiek z niepokojących objawów?

Lekceważący stosunek do rozmaitych objawów chorobowych jest poważnym błędem. Jeśli występuje którykolwiek z powyższych objawów lub dolegliwości, koniecznie musimy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą. Dzięki temu możemy szybciej rozpoznać chorobę, w tym nowotworową. To zaś umożliwi nam lepsze wdrożenie leczenia i w ogóle powrót do zdrowia. Jeśli zignorujemy pojawiające się objawy chorobowe, możemy poważnie zaszkodzić nie tylko swojemu zdrowiu, ale i życiu. Nawet wtedy, gdy nie będzie to oznaka nowotworu trzustki, lekarz pomoże nam rozpoznać, co spowodowało problemy zdrowotne.