Masz te objawy? To niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Co dają i w czym jest ich najwięcej?

Co daje kwas omega 3?

Gdzie jest najwięcej kwasów omega-3?

tłuste ryby, np. łosoś, sardynki, makrela

owoce morza i algi

awokado

orzechy włoskie

migdały

nasiona rzepaku, soi, chia i lnu

białe mięso z kurczaka

Najbogatszym źródłem energii w pożywieniu człowieka są tłuszcze, które średnio dostarczają organizmowi ok. 9 kcal energii na każdy ich gram zawarty w pokarmie. Tłuszcze natomiast są źródłem kwasów tłuszczowych, które dzielą się na kwasy tłuszczowe nasycone, kwasy tłuszczowe jednonienasycone oraz kwasy tłuszczowe nienasycone. O ile kwasy nasycone należy ograniczać w swojej diecie, to odpowiednia podaż kwasów nienasyconych pozytywnie może wpłynąć zarówno na sylwetkę, jak i zdrowie człowieka. Kwasy tłuszczowe nienasycone nie podlegają syntezie w organizmie człowieka, dlatego też, aby nie doprowadzić do ich niedoboru, należy je dostarczać wraz z pożywieniem. Kwasy tłuszczowe omega-3 należą do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.