Masz te objawy? To oznacza problem z wątrobą. Co powinno zwrócić naszą uwagę? Jak odtruwać wątrobę?

Szczególnie istotnym narządem z pewnością jest wątroba. Odpowiada ona przede wszystkim za pozbywanie się toksyn i filtrowanie. Co więcej, oczyszcza ona krew i filtruje z niej substancje toksyczne. Odpowiada równiez za proces metabolizmu oraz charakteryzuje się istotnymi funkcjami odpornościowymi. Tym bardziej trzeba zwracać uwagę na to, kiedy przestaje ona prawidłowo działać. Jakie są tego objawy?

Wątroba - dlaczego jest to tak ważny organ i co go wyróżnia?

Jednym z najważniejszych organów naszego ciała jest wątroba. Jest ona opleciona naczyniami krwionośnymi, ma zdolność do samoregeneracji. Jednocześnie nie boli, ponieważ nie ma receptorów czuciowych. Nie oznacza to jednak, że możemy zignorować jej stan. Tym bardziej wtedy, gdy zdarza się nam nadużywać alkoholu, co może spowodować niszczenie tego organu, choć wątroba się regeneruje, przy niezdrowej diecie bogatej w alkohole może ona ulec zniszczeniu, z którego już się nie podniesie.

Objawy chorej wątroby - na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę?