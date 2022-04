Masz te objawy? Zbadaj tarczycę. To może świadczyć o poważnej niedoczynności tarczycy

Niedoczynność tarczycy

Tarczyca ma ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Pod wpływem TSH (hormonu stymulującego tarczycę, tyreotropiny) tarczyca wytwarza T4 (tyroksyna) i T3 (trijodotyronina). Do ich produkcji tarczycy niezbędne są odpowiednie ilości jodu pobierane z pożywienia i powietrza. Hormony tarczycy są odpowiedzialne za aktywację metabolizmu lipidów, regulują metabolizm, wytwarzania ciepła oraz dbają o dobry stan kości. Jeżeli tarczyca funkcjonuje prawidłowo, wytwarza odpowiednią ilość hormonów. Problemy zaczynają się, gdy wytwarza ich za dużo lub za mało. Za pracę gruczołu tarczycy odpowiada hormon TSH wytwarzany w przysadce mózgowej. Kiedy z jakiegoś powodu tarczyca produkuje za mało hormonów w porównaniu do zapotrzebowania organizmu, mówimy o niedoczynności tarczycy. Na zachorowanie narażeni są zwłaszcza ludzie starsi, z przewagą kobiet.

Masz takie objawy? Nie lekceważ ich. To może być depresja

Masz takie objawy? To znak, że brakuje Ci witaminy K. Sprawdź jej poziom w organizmie

Niedoczynność tarczycy – przyczyny

Niedoczynność tarczycy, jak czytamy na stronie mp.pl, może wynikać z wielu przyczyn. Pierwotna niedoczynność tarczycy występuje wtedy, gdy niedobór hormonów spowodowany jest uszkodzeniem gruczołu tarczowego. Tu mamy do czynienia między innymi chorobą Hashimoto. Jest to przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Na pierwotną niedoczynność tarczycy ma wpływ również całkowite lub częściowe wycięcie tarczycy, napromieniowanie okolic szyi przy leczeniu nowotworów oraz niedobór jodu w środowisku Z wtórną niedoczynnością tarczycy mamy do czynienia wtedy, gdy nieprawidłowości zachodzą w wyniku zmniejszonej stymulacji ze strony przysadki mózgowej (mniejsza produkcja hormonu TSH).