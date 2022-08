Masz ten problem? To może oznaczać poważne kłopoty ze zdrowiem. 7 sygnałów [lista]

Brak witamin i minerałów - po czym to poznać?

Problem z koncentracją - niedobór witaminy B

Słabsza odporność? Zadbaj o dostarczenie witaminy C

Nie od dziś wiadomo, że witamina C jest bezpośrednio powiązana z naszą odpornością. Wskutek niedoboru tej witaminy możemy zauważyć obniżenie apetytu, wyraźnie pogorszenie się naszej odporności oraz nastroju, a także chroniczne zmęczenie i senność. Przy braku witaminy C dostrzec możemy również częstsze występowanie bólów stawów i mięśni, a także zaburzenie gojenia się ran. Problemem może być również krwawienie dziąseł. Powinniśmy suplementować witaminę C, ponieważ w dłuższym czasie jej brak może doprowadzić zarówno do depresji, jak i do osteoporozy. Co więcej, witamina C wspiera przyswajanie żelaza przez organizm.