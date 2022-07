Masz to w domu? Sklepy usuwają te produkty ze sprzedaży. Ostrzeżenie GIS! [02.07.22]

GIS: Te produkty trzeba usunąć ze sprzedaży!

Zadaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest wydawanie decyzji o utylizacji oraz usunięciu żywności, która nie spełnia wymogów sanitarnych lub jej spożycie jest niebezpieczne. Dotyczy to również innych produktów, których skaza i zła jakość sprawia, że korzystanie z nich jest wysoce niewskazane. Dotyczy to m.in. produktów ze szkła. Mogą to być zarówno wycofane produkty z biedronki, jak i wycofane produkty z lidla oraz innych popularnych sklepów spożywczych.