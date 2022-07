Masz wysokie ciśnienie? Te produkty skutecznie je obniżą! Koniecznie po nie sięgnij

Dobre samopoczucie i zdrowie zależy od wielu rzeczy. Kluczowe przede wszystkim jest prawidłowe działanie wszystkich organów w naszym ciele. To zaś jest możliwe dzięki właściwemu dotlenieniu ich, a za to odpowiada nasza krew. Zabiera ona dwutlenek węgla i produkty przemiany materii z tkanek organizmu. Jest zatem również kluczowa do podtrzymania naszego życia. Dlatego też warto wiedzieć o tym, jak obniżyć ciśnienie krwi tak, aby spełniała swoje zadanie w najlepszym możliwym stopniu.

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Dlaczego warto zadbać o odpowiednie ciśnienie?

Podwyższone ciśnienie jest określane mianem nadciśnienia. Jest to stan niekorzystny z wielu powodów. Przede wszystkim jednak przyczynia się on do zwiększonego zmęczenia, nerwowości, zaburzenia snu, a nawet pojawiania się zawrotów głowy. Co więcej, możemy odczuwać również duszności, łomotanie serca, a nawet krwawienie z nosa. Przy pojawieniu się tego typu objawów konieczne jest udanie się do lekarza lub specjalisty, który nas przebada.

To nie tylko tabletki!

W niektórych kręgach przyjęło się uznawać, że podstawą walki z nadciśnieniem tętniczym jest dostarczanie organizmowi wielu leków zbijających ciśnienie. Jest to rozwiązanie nieraz konieczne, zwłaszcza u osób mających poważne problemy tej właśnie natury. Jednak istnieją również niefarmakologiczne środki na to, aby zadbać o poprawę ciśnienia krwi. Jakie dokładnie?

Zacznij od diety na nadciśnienie!

Nie ma nawet cienia wątpliwości, że szczególnie dobrze odbierana jest dieta bogata w witaminy oraz minerały, w której znajdzie się wiele owoców oraz warzyw zawierających potas. To właśnie ten minerał jest szczególnie cenny przy regulowaniu ciśnienia krwi. Warto przy tym spożywać również produkty wyróżniające się bogactwem minerałów (np. zawierających magnez). Sprawdzi się tu również dostarczenie organizmowi witaminy C, której niedobór może prowadzić do zwężenia naczyń krwionośnych. A jakie produkty warto spożywać? Oto nasze propozycje!

1. Buraki

Krwiotwórcze działanie buraków jest dobrze znane i często podkreślane przez badaczy i ekspertów. Mało kto jednak ma świadomość tego, że buraki są bogate w naturalne azotany. Zdaniem dietetyków jest wyraźny powód, dla którego buraki są dodawane nie tylko do soków, ale i do shotów energetycznych. Dlaczego jest to ważne w kontekście ciśnienia krwi? Przede wszystkim dlatego, że azotany pozwalają na poprawienie krążenia krwi po tym, jak w organizmie zostaną przekształcone w tlenek azotu. Wtedy też możliwe jest rozszerzenie naczyń krwionośnych.

2. Banany i nie tylko

Niezwykle duża zawartość potasu w bananach jest kluczowym czynnikiem pozwalającym nam na zachowanie zarówno zdrowia serca, jak i całego układu krwionośnego. Banany znakomicie warto uzupełnić o jagody i awokado. Te zawierają również duże ilości potasu. Sam potas odpowiada za to, jaka jest siła skurczu mięśnia sercowego, a w związku z tym umożliwia obniżenie ciśnienia krwi.

3. Orzechy włoskie

Niezwykle popularne w Polsce orzechy włoskie również sprzyjają walce z wysokim ciśnieniem. Jest to spowodowane tym, że orzechy włoskie są niezwykle bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. Te zaś znakomicie ułatwiają przepływ krwi poprzez obniżenie jej ciśnienia. Co więcej, orzechy włoskie zawierają wiele witaminy E, a ta pełni rolę przeciwutleniacza. Organizm, któremu dostarczy się witaminę E, lepiej uwalnia substancję odpowiadająca za skurcz naczyń oraz relaksację.

4. Mleko

Wapn zawarty w mleku i nabiale znakomicie sprzyja obniżeniu ciśnienia krwi. Zamiast mleka możemy z powodzeniem sięgać po naturalny jogurt oraz chude sery. Warto jednak pamiętać o tym, aby stawiać na nabiał o niskiej zawartości tłuszczu.

5. Warzywa wzbogacone o zioła

Dietetycy podkreślają, że zarówno układ krwionośny, jak i serce mogą być wzmocnione dzięki diecie opartej o dużą ilość warzyw. Podkreśla się tu jednak to, że błędem jest solenie takich potraw. Lepiej ograniczyć sól, a nawet całkowicie z niej zrezygnować. Nie oznacza to jednak braku przypraw! Potrawy z powodzeniem możemy wzbogacać o zioła oraz korzenne przyprawy, co otworzy przed nami nowy świat wybitnie dobrych smaków kulinarnych.

Jaka dieta będzie sprzyjać naszemu ciśnieniu, sercu oraz całemu układowi krwionośnemu?

Na koniec warto zaznaczyć, że dieta nie tylko powinna być wzbogacona o wspomniane wcześniej produkty lub ich typy. Przede wszystkim powinniśmy zmienić styl życia, zrezygnować z nadmiaru cukru oraz z ciężkich, tłustych potraw. Niewskazane jest również spożywanie wysoko przetworzonych produktów. Najlepiej postawić na dietę pełną warzyw, lekką, sprzyjającą układowi krwionośnemu. Wielu ekspertów skazuje tu na zalety diety śródziemnomorskiej, uznawanej za najzdrowszą na świecie.

Styl życia a nadciśnienie

Oprócz diety warto postawić również na aktywność fizyczną oraz aktywne radzenie sobie ze stresem. Warto również zadbać o prawidłowe nawodnienie organizmu. W tym przypadku dobrze jest unikać alkoholu (zwłaszcza w dużych ilościach) oraz palenia papierosów.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!