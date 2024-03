Masz zawroty głowy? To mogą być objawy groźnych chorób. Zobacz, dlaczego kręci Ci się w głowie

Zawroty głowy to powszechna dolegliwość, dotykająca około 10 procent populacji. Częstość ich występowania rośnie wraz z wiekiem. Zawroty głowy często są definiowane jako uczucie wirowania, braku równowagi oraz kołysanie. Zawrotom głowy często towarzyszą wymioty, nudności, szumy uszne, niedosłuch, zaburzenia słuchu, uczucie pełności w uchu, uderzenia gorąca, bóle głowy, oczopląs, dezorientacja. Do tego dochodzi jeszcze lęk przed upadkiem.

Objawy zawrotów głowy

Zawroty głowy to dość powszechna dolegliwość. Często są następstwem infekcji i urazów, zaburzeń naczyniowych oraz procesów nowotworowych. Zawroty głowy mogą skutecznie zaburzyć codzienne funkcjonowanie. Rozpoznanie co konkretnie powoduje tę przypadłość wiąże się często z wykonaniem szeregu badań. Leczenie zawrotów głowy polega na zwalczaniu przyczyny choroby oraz minimalizowaniu skutków uszkodzenia błędnika. Ponadto stosuje się farmaceutyki zmniejszające objawy.

Zawrotom głowy towarzyszą różne objawy. W przypadku, gdy za tę przypadłość odpowiada zaburzenie błędnika, mogą wystąpić nudności, oczopląs, wymioty i zaburzenia równowagi. Zawroty głowy wynikające z naczyniowych schorzeń układu nerwowego charakteryzują się natomiast objawami neurologicznymi takimi jak zaburzenia czucia, przemijające niedowłady, podwójne widzenie oraz dyzartria. Zawrotom, do których prowadzi choroba Méniere'a, towarzyszą mdłości, wymioty, wrażenie pełności w uchu, szumy uszne i zaburzenia słuchu (w skrajnych przypadkach prowadzące do utraty słuchu). Ponadto przy tej dolegliwości mogą występować dezorientacja, bladość oraz uderzenia gorąca.