Matki z Ukrainy - rok od wybuchu wojny. "W Polsce zawsze będzie wasz dom". Kujawsko-Pomorskie

Ukrainka Halina z dziećmi rok temu znalazła schronienie pod dachem Małgorzaty Gerne-Rudnickiej (z lewej), nauczycielki z Torunia. Wróciła do Ukrainy, do Łucka. Tam przynajmniej jest bezpieczniej, bo to zachodnia część kraju. Życie jednak jest tam bardzo trudne...

nadesłane/Piotr Lampkowski/Grzegorz Olkowski (wszystkie fot.)