Matura 2022. "Easy" - tak komentowany jest egzamin z języka angielskiego

Matura z angielskiego była łatwa czy trudna?

Maturzyści przystąpili w piątek 6 maja do trzeciego podstawowego przedmiotu maturalnego – języka angielskiego. Egzamin rozpoczął się o godz. 9, a zakończył o 11. Uczniowie po wyjściu z sal egzaminacyjnych chętnie dzielili się swoimi wrażeniami dotyczącymi dzisiejszego egzaminu. Wielu z nich uważa, że arkusz był zaskakująco prosty, a temat dłużej wypowiedzi pisemnej nie przysporzył większych problemów.

Według relacji maturzystów trzeba było napisać wpis na blogu o tym, że zaczęło się jeździć na rowerze do szkoły (w wypowiedzi należało zawrzeć informację, dlaczego zdecydowało się na taki krok, reakcję kolegów/koleżanek, problem związany z jeżdżeniem do szkoły na rowerze, a także propozycję akcji zachęcającej do częstszej jazdy na rowerze).