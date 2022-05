Matura 2022. "Pan Tadeusz" i "Noce i dnie" na egzaminie z języka polskiego. Jak poszło naszym uczniom?

W tym roku przyglądamy się maturalnym zmaganiom dwójki absolwentów IV LO z ul. Warszawskiej w Toruniu. To Matylda Sobczak, absolwentka klasy o profilu lingwistyczno-społecznym oraz Antoni Radkiewicz, który ukończył oddział matematyczno-fizyczno-informatyczny. Do egzaminu z języka polskiego, który w środę rozpoczął maturalny maraton, oboje podchodzili bardzo różnie. Matylda jako humanistka ze spokojem, Antoni - typowy "ścisłowiec" - z obawami. Jak opowiadali nam zaraz po opuszczeniu sali, największe emocje towarzyszyły im na początku.

- Nie ma co ukrywać, nerwy były. Chyba największe przed samym otwarciem arkuszy. Kiedy minął pierwszy szok, zabraliśmy się do roboty. Podeszliśmy do tego zadaniowo: trzeba wykonać i iść dalej - opowiadają maturzyści z "czwórki".