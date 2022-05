Matura 2022 z języka polskiego. Oto arkusze CKE i klucz odpowiedzi! Poznaj najnowsze przecieki maturalne! [05.05]

Matura 2022: język polski. Sprawdź arkusze CKE: pytania, odpowiedzi, rozwiązania zadań! Maturalny maraton trwa w najlepsze. 4 maja abiturienci przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tym razem na maturze nie ma reżimu sanitarnego związanego z koronawirusem! Kiedy będą wyniki? Prezentujemy arkusze CKE i odpowiedzi z egzaminu.

Zobacz wideo: Boeing C-17 Globemaster amerykańskich Sił Powietrznych wylądował w Bydgoszczy

Matura 2022. Jakie egzaminy są obowiązkowe?

Maturzysta, chcący otrzymać świadectwo dojrzałości musi spełnić konkretne wymagania maturalne. Przystąpić należy do trzech egzaminów obowiązkowych: język polski,

matematyka,

język obcy i zdać wymienione egzaminy, uzyskując z każdego z nich minimum 30 proc. To nie wszystko! Obowiązkowo trzeba przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w tym przypadku nie jest określony próg zaliczenia). W 2022 roku matura ustna z języka polskiego i z języka obcego (podobnie jak w ubiegłym roku) nie jest obowiązkowa. Mogą jednak przystąpić do niej uczniowie, którzy w rekrutacji na uczelnię zagraniczną zobowiązani są do przedstawienia wyników matury ustnej. Dla tych osób egzamin przeprowadzany będzie w dniach od 18 do 20 maja 2022 roku.

Matura 2022. Terminarz

Matura 2022, tak jak w ubiegłych latach, odbędzie od razu po majówce.

4 maja 2022 (środa) godz. 9.00 - egzamin maturalny z języka polskiego (poziom podstawowy),

5 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 - egzamin maturalny z matematyki (poziom podstawowy),

6 maja 2022 (piątek) punktualnie o godz. 9.00 odbędzie się egzamin maturalny z języka angielskiego (poziom podstawowy). Matury w pierwszym terminie będą trwać do 23 maja 2022 roku.

Matura 2022: termin dodatkowy

Uczniowie, którzy z różnych względów nie mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości w terminie głównym, mogą zrobić to później. Matury w terminie dodatkowym odbędą się w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 roku. Egzaminy ustne przeprowadzane zostaną 14 i 15 czerwca 2022.

Matura 2022. Kiedy sesja poprawkowa?

Maturzyści, którzy nie zdali jednego z egzaminów, mogą podejść do matury raz jeszcze - w terminie poprawkowym. Odbędzie się on 23 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00.

Matura 2022. Te lektury pojawiały się na maturze dotychczas Przypomnijmy, co pojawiało się na maturze z polskiego w ubiegłych latach: Matura z polskiego 2020: "Wesele", "Daremne",

Matura z polskiego 2019: "Dziady", cz. III, "Pan Tadeusz", "Samotność",

Matura z polskiego 2018: "Lalka", "Noce i dnie",

Matura z polskiego 2017: "Ziemia, planeta ludzi", "Słyszę czas",

Matura z polskiego 2016: "Dziady", cz. IV, "Dałem słowo",

Matura z polskiego 2015: "Lalka", "Ta jedna sztuka",

Matura z polskiego 2014: "Potop", "Wesele",

Matura z polskiego 2013: "Gloria victis", "Mazowsze" i "Przedwiośnie",

Matura z polskiego 2012: "Dziady", "Lalka" i "Ludzie bezdomni".

Matura 2022. Oto najnowsze przecieki maturalne

Kilka tygodni przed egzaminem maturzyści przeszukują Internet w poszukiwaniu przecieków. Uczniowie liczą, że dzięki temu znajdą dodatkową pomoc, motywy literackie czy nawet konkretne zadania, mogące pojawić się w oficjalnych testach. W Internecie pojawiają się także pliki do pobrania o nazwie np. "Arkusze maturalne 2022". Niestety zwykle są one przygotowane przez oszustów, którzy wykorzystują naiwność młodych maturzystów.

Przygotowując się do matury, warto powtórzyć materiał, który pojawił się w ubiegłych latach. Pomocne będą arkusze i repetytoria. Na egzaminie z matematyki najczęściej często powtarzają się m.in. procenty, logarytmy, bryły obrotowe czy średnie arytmetyczne, a w ubiegłym roku lekturami sprawdzającymi wiedzę z języka polskiego były "Lalka" oraz "Ziemia Obiecana".

Matura 2022. Jak wyglądają zadania na arkuszach na maturze z polskiego?

TEKST 1 – zadania od 1 do 7: Oceń prawdziwość stwierdzeń (P/F),

Rozstrzygnij, czy z tekstu 1 wynika, że…,

Uzupełnij podane zdania,

Wyjaśnij sens sformułowania…,

Wyjaśnij sformułowanie…,

Przyporządkuj funkcje do poszczególnych zdań,

Wskaż cechy języka autora tekstu,

Podaj autora i tytuł tekstu.



TEKST 2 – zadania od 8 do 13: Sformułuj argument,

Wyjaśnij, na czym polega…,

Sformułuj argumenty uzasadniające przekonanie autora tekstu,

Dokończ zdanie,

Uzupełnij tabelę,

Napisz streszczenie tekstu liczące 40-60 słów.

PRACA PISEMNA – zadanie 14:

Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie:

a) Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, b) Zinterpretuj podany utwór. MATURA 2021: język polski - część podstawowa i rozszerzona - arkusze tutaj

Matura 2021. Język polski

egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej,

czas trwania: 170 minut,

za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach), część 2: wypracowanie – 50 pkt.,

trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego,

jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych,

część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matura 2022. Matematyka egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów),

czas trwania: 170 minut,

za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte,

liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Matura 2022. Język obcy

egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych,

oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),

czas trwania: 120 minut.

za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte,

część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym - dodatkowe

egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej,

w przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych,

przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Kto nie może wziąć udziału w egzaminach? Na egzaminy może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający i nauczyciel nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub sama jest objęta kwarantanną.

Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. jest niepełnosprawne.

Jak przygotować się do matury 2022?

Przede wszystkim warto się do egzaminu dojrzałości odpowiednio przygotować. W jaki sposób to zrobić? Oprócz solidnego przyłożenia się do książek, warto zapoznać się z tematami, jakie królowały na poprzednich maturach, a także zaopatrzyć się w repetytoria maturalne i je przerobić. Oprócz wiedzy merytorycznej należy też mieć świadomość, jak wygląda arkusz maturalny i w jaki sposób go rozwiązywać. Okazuje się, że wielu maturzystów tego nie wie. Trzeba dokładnie przeczytać przykładowe realizacje, przygotowane przez CKE. Zakres wiedzy, dzięki któremu zdajemy maturę jest obszerny, jednak uczniowie mieli z nim do czynienia przez ostatnie kilka lat. Ważna jest więc koncentracja, odpowiedzialność i systematyczność.

Dobrostan psychiczny ma duże znaczenie dla efektywności nauki. Egzamin maturalny wiąże się z dużym stresem, a więc wysokim poziomem napięcia emocjonalnego. Psycholodzy podkreślają rolę rodziców w obniżaniu poziomu stresu maturzysty. Rodzice powinni reagować, gdy zauważą, że młody człowiek ucieka od tematu matury, marnotrawiąc czas albo bagatelizując i obniżając znaczenie tego egzaminu dla swojej przyszłości.

Matura 2022. Kiedy wyniki z matury?

Tegoroczni maturzyści zdający egzamin dojrzałości otrzymają wyniki 5 lipca 2022 roku. Z kolei uczniowie, którzy zdawali maturę w terminie poprawkowym, wyniki uzyskają 9 września 2022 roku. Dzięki otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie, szczęśliwy abiturient, zaopatrzony w świadectwo dojrzałości, śmiało może przekroczyć progi wymarzonej uczelni wyższej, otrzymując przysługujące mu miano studenta.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!