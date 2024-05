Matura 2024. Odpowiedzi z języka polskiego. Arkusze egzaminacyjne CKE i co z przeciekami? Nadajniki w arkuszach!

Matura 2024 z języka polskiego już we wtorek

Już jutro, we wtorek 7 maja, ruszają w całej Polsce pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego. Jakich pytań i zagadnień możecie się spodziewać na egzaminie?

Pytania będą trudne, czy raczej łatwe? Jak przygotować się do egzaminu, gdy Czy były przecieki i jak wyglądają pytania jawne na maturę z polskiego?

Maturzyści odliczają już godziny do matury. We wtorek egzamin z języka polskiego

Matura to coś więcej niż tylko test z wiedzy – inicjacja w dorosłość

Jak wyglądała matura próbna z polskiego?

Głównym zadaniem maturalnym z języka polskiego jest napisanie wypracowania. Na maturze próbnej do wyboru były dwa tematy. Oto jak brzmiały:

Co trzeba było zrobić, aby zaliczyć zadanie pisemne na maturze z polskiego?

W wypracowaniach należało odwołać się do lektury obowiązkowej, innego wybranego przez maturzystę utworu literackiego (mogła to być również poezja) oraz wybranych kontekstów literackich.

Pytania jawne maturze z języka polskiego 2024

Jak będzie na jutrzejszym egzaminie? To wie tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna. Można jednak podejrzeć pytania jawne na maturę z języka polskiego. Jak one wyglądają? Zobaczcie niżej:

Pytania jawne na maturę ustną z polskiego 2024 widnieją na stronie CKE. Jest ich 110. Odpowiedzi do poszczególnych zagadnień pojawiają się w tym tekście na bieżąco. Warto sprawdzić listę pytań jawnych…

Przecieki przed maturą z języka polskiego

Jak niemalże co roku, przed egzaminami maturalnymi ukazują się w Internecie rozmaite przecieki. Na początek warto zaznaczyć, że nie można im ufać, gdyż - co oczywiste - mogą być fałszywe. Przede wszystkim zaś należy podejść do egzaminu z uczciwością. Centralna Komisja Egzaminacyjna OSTRZEGA!