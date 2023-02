Maturzyści wybrali przedmioty na rozszerzenie. Co najchętniej będą zdawać w Toruniu?

W maju do egzaminów maturalnych przystąpią pierwsi - po reformie systemu oświaty - absolwenci 8-letnich podstawówek i 4-letnich ogólniaków. Będą zdawać maturę w nowej formule. To oznacza, że będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru. Po pandemicznej przerwie wracają także egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego. I to chyba najmniej cieszy zdających i budzi najwięcej obaw.