Miasto sprzedaje oficynę przy Łaziennej. Co jeszcze można kupić?

Oficyna przy Łaziennej 24 na sprzedaż

Nieruchomość przy ul. Łaziennej 24 A jest położona w obrębie średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia. Prace remontowo - konserwatorskie planowane do wykonania w budynku podlegają uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną. Ogrzewanie indywidualne w lokalach, piecowe, co etażowe, elektryczne. W ulicy Łaziennej przebiega sieć ciepłownicza. Chętni do wzięcia udziału w przetargu muszą do 15 czerwca wpłacić wadium w wysokości 100 000 zł na konto Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 56 611 84 01.