Miasto walczy z jemiołą. Kto usunie półpasożyty z drzew?

Czym jest jemioła i dlaczego trzeba ją usuwać?

Jemioła to półpasożyt rosnący na drzewach o względnie miękkim drewnie, na przykład klonach i topolach. Wygląda jak kulisty „krzaczek” o zielonych łodygach i liściach oraz białych okrągłych owocach. Porośnięte nią okazy narażone są na osłabienie i pogorszenie stanu biologicznego, co w konsekwencji prowadzić może nawet do ich obumarcia. Moment krytyczny to okres suszy, kiedy zwiększa się deficyt wody w drzewie (oprócz wody i soli mineralnych jemioła pobiera również produkty fotosyntezy).