Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest wystartował! Na otwarciu pojawili się znani goście

Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Z okazji otwarcia do Torunia przyjechało wielu znanych gości. Oficjalne otwarcie odbyło się o godz. 18.30 pod Centrum Kongresowo-Kulturowym „Jordanki”. Zobaczcie, jak było!

Tofiest oficjalnie rozpoczęty

Już po raz 22. wystartował znany i doceniany Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Tegoroczne hasło to „I am Dracula”, które wprowadza w nieco upiorny i mroczny nastrój. Po godz. 18.00 we wtorek, 25 czerwca przestrzeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego „Jordanki” przemieniła się w siedzibę organizatorów i znanych gości. Festiwal oficjalnie otwarto, co ucieszyło wielu kinomanów, którzy licznie się zgromadzili. Podczas uroczystej gali otwarcia nagrody odebrały dwie aktorki – laureatka nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego im. Poli Negri, Magdalena Różczka oraz laureatka nagrody dla Damy Polskiego Kina, Ewa Wiśniewska.

W programie pierwszego dnia festiwalu znalazły się nie tylko pierwsze pokazy filmów, ale także spotkania ze znanymi reżyserami czy krytykami. W ramach inauguracji pasma „Plastic Fantastic?” odbył się seans filmu „Parasolki z Cherbourga” w reżyserii Jacques’a Demy’ego. Widzowie obejrzeli go w CKK Jordanki. Po projekcji widzowie mogli wziąć udział w dyskusji poświęconej fenomenowi filmu „Barbie” w reżyserii Grety Gerwig, którą poprowadziły krytyczka filmowa, Karolina Korwin-Piotrowska oraz publicystka, Katarzyna Kasia. We wtorek rozpoczął się także projekcji z pasma „Niepokorne”. Otworzył go seans filmu „Las” w reżyserii Lidii Dudy, który wyświetlono w kinie Cinema City. Pokaz zakończył się spotkaniem z twórczynią dokumentu. Warto przypomnieć, że wstęp na spotkania z twórcami filmowymi, krytykami czy publicystami jest darmowy.

Konkurs filmów polskich „From Poland” rozpoczął się natomiast pokazem produkcji “Sami swoi. Początek” w Cinema City. Po pokazie z widzami spotkał się reżyser filmu, Artur Żmijewski. Wyświetlono również dwa filmy, które zapoczątkowały walkę o nagrodę Grand Prix Festiwalu, czyli Złotego Anioła konkursu „On Air”. Jako pierwszy zaprezentowano „Girls Will Be Girls” w reżyserii Shuchi Talati. Jako drugi natomiast widzowie obejrzeli „Me, Maryam, The Children and 26 Others” w reżyserii Farshada Hashemi.

Pierwszego dnia festiwalu Tofifest zobaczyć można było także takie produkcje jak:

„The Royal Hotel”

„IO”

„Niech to diabli!”

„Wspomnienia płonącego ciała”

„Wywiad z wampirem”

„Rosalie”

„Misery”

Harmonogram na środę

Sala Kameralna CKK Jordanki: Godz. 13.00 – pokaz filmu „Przedział nr 6”.

Godz. 15.00 – pokaz filmu „The Rapture”.

Godz. 17.00 – pokaz filmu „Unmoored”. Po filmie odbędzie się spotkanie z Caroline Ingvarsson, Anną Próchniak, Martą Żmudą Trzebiatowską, Agatą Cierniak, Luizą Skrzek.

Godz. 19.30 – pokaz filmu „Błazny”. Po filmie odbędzie się spotkanie z Gabrielą Muskałą, Janem Łuć, Ewą Hoffmann, Magdaleną Dwurzyńska, Justyną Litwic, Karoliną Kostoń.

Godz. 22.00 – pokaz filmu „Nosferatu wampir”.

Cinema City, sala 1: Godz. 17.00 – pokazy filmów „Nasza klątwa”, „Sukienka”, „Serce na dłoni”, „Galerianki”, „Mocna kawa wcale nie jest taka zła”. Po projekcji odbędzie się spotkanie z Tadeuszem Łysiakiem, Marianem Dziędzielem Alkiem Pietrzą.

Godz. 20.30 – pokaz filmu „Ultima Thule”. Po projekcji odbędzie się spotkanie z Klaudiuszem Chrostowskim.

Cinema City, sala 2: Godz. 16.00 – pokaz filmu „Camper”. Po projekcji odbędzie się spotkanie z Łukaszem Suchockim, Dagmarą Brodziak, Michałem Krzywickim, Maciejem Dydyńskim, Szymonem Milasem, Aleksandrą Jachymek, Wojciechem Jeżowskim.

Godz. 18.20 – pokaz filmu „Jestem postacią fikcyjną”. Po projekcji odbędzie się spotkanie z Andrzejem Seweryn i Arkiem Bartosią.

Godz. 20.45 – pokaz filmu „The Lost Boys”. Cinema City, sala 8: Godz. 16.00 – pokaz filmu „Tyle, co nic”. Po projekcji odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Dębowskim.

Godz. 19.00 – pokaz filmu „Diaries from Lebanon”. Po projekcji odbędzie się spotkanie z Myriam El Hajj.

