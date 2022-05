Międzyszkolna Liga Szachowa w Kujawsko-Pomorskiem. Kto prowadzi w niej po turnieju w Górsku?

Międzyszkolna Liga Szachowa w Kujawsko-Pomorskiem

Międzyszkolna Liga Szachowa to największe przedsięwzięcie szachowe ostatnich lat w województwie kujawsko-pomorskim, prowadzone w ramach projektu "Edukacja przez szachy". Jest to indywidualny turniej szachowy, w którym zawodnicy reprezentują szkołę, do której uczęszczają.