Miejskie dotacje konserwatorskie na 2024 rok. Kto i jakie dofinansowanie otrzymał?

Na remonty zabytkowych budynków, które nie należą do gminy, z budżetu miasta na 2024 popłynie 1 milion 750 tysięcy złotych. Do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wpłynęło 40 wniosków, ich autorzy zabiegali w sumie o dofinansowanie w wysokości niemal 5,5 miliona złotych. Jedno podanie wnioskodawcy wycofali, pięć zostało odrzuconych ze względu na niedostatki formalne. Aby spełnić finansowe oczekiwania pozostałych 34 petentów, gmina musiałaby wyłożyć ponad 4,6 milionów złotych. Ostatecznie, przyznająca dotacje komisja wybrała 25 wniosków. Piętnaście dotyczy zabytków wpisanych do rejestru, dziesięć pochodzących z gminnej ewidencji zabytków - przypomnijmy, że prawo do tego, aby o miejskie wsparcie przy remontach mogli się ubiegać właściciele i zarządcy zabytków, które nie są indywidualnie wpisane do rejestru, wywalczyli społecznicy w 2018 roku.