Mieszkanie Plus w Toruniu. Lokatorzy przy Okólnej jeszcze się urządzają [nowe zdjęcia]

Tak wygląda obecnie osiedle "Mieszkanie Plus" przy ul. Okólnej w Toruniu.

Osiedle z rządowego programu "Mieszkanie Plus" powstało w Toruniu przy Okólnej. W ośmiu blokach jest 320 mieszkań. Pierwsze umowy najmu podpisywano wiosną. Co dziś dzieje się na nowym osiedlu?

Bloki przy ul. Okólnej odwiedził nasz fotoreporter. Widać, że lokatorzy są jeszcze na etapie urządzania się. Świadczą o tym choćby liczne opakowania po sprzętach rtv/agd czy innych elementach wyposażenia mieszkań przy śmietnikowych boksach. Miłe wrażenie natomiast robią kwiaty pojawiające się na balkonach i zieleń, której na osiedlu przybywa, choć w trakcie upalnego lata nasadzenia wystawione są na próbę.

Mieszkanie Plus w Toruniu. Co to za osiedle i kto na nim zamieszkał?

W blokach przy ul. Okólnej jest 320 mieszkań. 28 lutego był ważnym dniem dla 949 rodzin w Toruniu, które ubiegały się o zamieszkanie na osiedlu Mieszkania Plus. Tego dnia ogłoszono długo oczekiwaną ostateczną listę najemców. Było napięcie i nerwy, bo lista pojawiła się dopiero po południu, a termin jej ogłoszenia już wcześniej przesuwano.